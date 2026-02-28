CANLI YAYIN

Osmaniye'de el bombalı saldırısı! 4 şüpheli tutuklandı | Aramalarda cephanelik ele geçirildi

Giriş Tarihi:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Osmaniye'de el bombalı saldırısı! 4 şüpheli tutuklandı | Aramalarda cephanelik ele geçirildi

Osmaniye'de bir eve el bombası atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim'de bir eve atılan el bombasının patlaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Osmaniye'de el bombalı saldırısı! 4 şüpheli tutuklandı | Aramalarda cephanelik ele geçirildi - 1

Olayın aydınlatılması için özel ekip kuran polis, çevredeki 472 saatlik güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan detaylı analizler sonucu olaya karıştığı tespit edilen 6 şüphelinin kimliği belirlendi.

Osmaniye'de el bombalı saldırısı! 4 şüpheli tutuklandı | Aramalarda cephanelik ele geçirildi - 2

Belirlenen adreslere özel harekât ekiplerinin de katılımıyla, termal kameralar kullanılarak eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Osmaniye'de el bombalı saldırısı! 4 şüpheli tutuklandı | Aramalarda cephanelik ele geçirildi - 3

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın