ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu'daki savaş sonrası THY'den sefer iptalleri kararı

Türk Hava Yolları, ABD-İsrail-İran savaşı sonrasında uçuş planlamasında değişikliğe gitti. Bu kapsamda Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün hatlarındaki seferler 2 Mart 2026 tarihine kadar durdurulurken; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman uçuşlarının ise 28 Şubat 2026 günü için karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

THY, Ortadoğu'da bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerini 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerini ise 28 Şubat 2026 için iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün iptallere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ortadoğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir."

