Kuvvetli soğuklar yurdu esir aldı, yollar ulaşıma kapandı!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 11:49 ahaber.com.tr

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar ve sağanak yağış sebebiyle birçok şehirde yollar ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.