Kar nedeniyle yolda kalanlara Kızılay ve AFAD kumanya dağıttı

Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan sürücülere, Kızılay ve AFAD ekipleri gece boyunca kumanya dağıttı.

Tokat'ta akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yolda mahsur kalan ve ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar için AFAD ve Türk Kızılay Tokat Şubesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, araçlarında bekleyen sürücü ve yolculara gece boyu sıcak çorba, kavurma, ekmek ve su dağıttı. Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.