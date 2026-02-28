Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şube koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Büyükçekmece ilçesinde tespit edilen bir adrese düzenlediği operasyonda, 225 kilo 650 gram sıvı, 59 kilo 200 gram kristal metanfetamin olmak üzere toplam 284 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.