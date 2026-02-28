Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 2 jandarma personeli yaralandı

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta;

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır.

Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir.

Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum."