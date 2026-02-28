CANLI YAYIN

Bahçelievler’de uyuşturucu operasyonunda çatışma: 2 jandarma personeli yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Bahçelievler'de Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonu sırasında şüpheliler tarafından jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanırken, bir şüpheli kaçtı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu operasyonu sırasında Bahçelievler'de şüphelilerle temas eden ekip ile çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli yaralandı. Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanırken, bir şüpheli kaçtı.

Olayın ardından açıklama yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin olarak "görevli memura mukavemet", "6136'ya muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı tahkikatta;

Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şahıslarla, gizli soruşturmacı aracılığında Bahçelievler ilçesinde 27.02.2026 tarihinde temas gerçekleştirilmiştir.

Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheli şahıslar tarafından görevlilere ateş açılmış, meydana gelen silahlı çatışmada J.Uzm.Çvş. B. B. kolundan yaralanmıştır.

Şüphelilerden H.K ve O.I yakalanmış olup, üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik kolluk çalışmaları devam etmektedir.

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında "Görevli Memura Mukavemet", "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır."

(fotoğraf: x platformu - ekran görüntüsü)(fotoğraf: x platformu - ekran görüntüsü)

"SUÇLULAR ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele operasyonu esnasında kahraman jandarmamıza ateş açılması, devletimizin hukuk içinde sürdürdüğü kararlı mücadeleye yöneltilmiş açık bir saldırıdır.

Görevi başındaki kamu görevlisine silah çekenler, adalet önünde hesap verecek; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği her şart altında kararlılıkla korunacaktır.

Uyuşturucuya, silahlı suç örgütlerine ve gençlerimizi hedef alan her türlü karanlık yapıya karşı mücadelemiz kesintisiz ve tavizsiz biçimde sürecektir.

Bu vesileyle yaralanan Jandarma Uzman Çavuşumuza acil şifalar diliyor; Jandarmamızı ve JASAT ekiplerimizi cesaretleri ve fedakârlıkları için yürekten tebrik ediyorum."

