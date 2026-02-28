Avcılar'da depo baskını! Sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Avcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi. Sağlık Bakanlığına ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunmayan çok sayıda ürünü piyasaya satmaya hazırlanan 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. İmalathane olarak kullanıldığı tespit edilen depoya İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda ilaç ve kozmetik ürün henüz insanlara ulaştırılmadan önce ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Depoda, halk sağlığını tehdit edecek nitelikte ürünlerin imal edilerek piyasaya sürüldüğü ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.