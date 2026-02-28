Avcılar'da depo baskını! Sahte ilaç ve kozmetik ürünleri ele geçirildi

İstanbul Avcılar'da bulunan bir depoya operasyon düzenlendi. İmalathane olarak kullanıldığı tespit edilen depoya İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi. Baskında çok sayıda ilaç ve kozmetik ürün henüz insanlara ulaştırılmadan önce ele geçirildi.