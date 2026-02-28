ANKA’nın İncirlik yayınına soruşturma! Kenan Şener gözaltında | Dikkat çeken FETÖ detayı

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da bu üslerin başında geliyor.

(FOTO: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

1 SAAT 14 DAKİKA BOYUNCA CANLI YAYIN

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı.

DEVLET GÜVENLİĞİ HİÇE SAYILDI

Sabah'ın haberine göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, millî güvenliği ilgilendiren askerî tesis ve güvenlik alanlarına ilişkin görüntü ve bilgilerin yetkisiz şekilde paylaşılmasının basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu, kamu düzeni ve devlet güvenliği bakımından ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya üzerinden Anka Haber Ajansı tarafından yapılan "İncirlik Hava Üssünde Operasyon Hazırlığı" başlıklı haberle ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, canlı yayının İncirlik Hava Üssü Kabaktepe kanalı üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan araştırmada canlı yayını yapan kişinin Koza TV muhabiri Sergen Ölçer olduğu tespit edildi.Ölçer ile birlikte Haber yapılması talimatını veren Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi personeli Güral Bıçakçı gözaltına alındı.

İNCİRLİK YAYININDA FETÖ İZİ

Yapılan İstihbarı incelemelerde, Sergen Ölçer'in erkek kardeşi Serhat Ölçer'in geçmişte FETÖ evlerinde kaldığı ve FETÖ soruşturmaları kapsamında Manisa'da adli işlem gördüğü saptandı.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

5 farklı adli suç kaydının bulunduğu ortaya çıkan Genel Müdür Bilen'in, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, hakaret ve iftira, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçlarından işlem gördüğü öğrenildi. Belediye çalışanı Bıçakçı'nın ise 2006 yılında 6136 sayılı ruhsatsız ateşli silah veya yasaklı bıçak/aletleri bulundurma, taşıma veya satın alma suçları Kanuna muhalefet suçundan bir adli kaydı bulunduğu belirlendi.

ANKA GYY KENAN ŞENER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında ANKA GYY Kenan Şener hakkında gözaltı kararı verdi.

KENAN ŞENER GÖZALTINA ALINDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026/18446 sayılı soruşturması kapsamında, 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan Anka Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, 1 Mart 2026 günü saat 00.40'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü nizamiyesinde gözaltına alındı.

Şener'in, sağlık kontrolü amacıyla doktor muayenesinden geçirildikten sonra Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.