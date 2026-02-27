Trafik cezalarında yeni düzenleme: Kuralları hiçe sayanlara rekor ceza
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre trafik kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalarda yeni kararları içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre birçok ihlalde kesilen para cezaları ödenene kadar sürücü belgelerine el konulacak.
Trafik cezalarında beklenen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7574 sayılı kanun değişikliği ile idari para cezaları astronomik rakamlara ulaşırken, ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme gibi yaptırımların kapsamı genişletildi. Yeni dönemde kesilen para cezaları tamamen ödenmeden sürücü belgeleri iade edilmeyecek.
HIZ SINIRINI AŞANLARA 30 BİN LİRA CEZA
Yeni düzenlemeyle birlikte hız limitlerini ciddi şekilde aşan sürücülerin ehliyetine el konulacak. Belirlenen hız sınırlarını ihlal edenlere 30 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Özellikle yerleşim yerlerinde hız sınırını 66 km/s ve daha fazla aşan sürücülerin ehliyetine anında 90 gün süreyle el konulacak. Kuralları hiçe sayarak bir yıl içinde beşinci kez ehliyetini kaptıran sürücüler ise direksiyon başına dönmeden önce psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçmek zorunda kalacak.
PLAKADA SAHTECİLİK VE İHLALE KARŞI ÖNLEM
Trafikte yönetmeliğe aykırı plaka kullanan sürücülere 4 bin TL ceza kesilirken, plakasını okunamaz hale getirenler tam 140 bin TL gibi ağır bir bedel ödeyecek. Bu ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda fatura 280 bin TL'ye fırlayacak ve araç 60 gün boyunca trafikten men edilecek. Aracını tamamen plakasız kullananlar ise 46 bin TL idari para cezasıyla karşılaşacak ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.