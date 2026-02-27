AYNI SUÇUN TEKRARINA GEÇİT YOK Ticari araçlarda hayati önem taşıyan takograf ve hız sınırlayıcı sistemlere müdahale eden kurnaz sürücüler hakkında da yeni düzenleme yapıldı. Bu sistemlerle oynayanlara 185 bin TL ceza uygulanacak. Aynı suçun tekrarında ise ceza 370 bin TL'ye kadar çıkacak ve sürücünün ehliyetine 90 gün boyunca el konulacak.

Foto: AA

UYUŞTURUCU KULLANIMINA 150 BİN TL CEZA



Trafik terörüne neden olan uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullananlar için yaptırımlar en üst seviyeye çekildi. Bu durumdaki sürücülere anında 150 bin TL ceza kesilecek ve sürücü belgeleri tamamen iptal edilecek. Denetimler sırasında alkol ya da uyuşturucu testi yaptırmayı reddeden, denetimden kaçmaya çalışan sürücüler de aynı şekilde 150 bin TL ceza ödemek zorunda kalacak ve ehliyetlerine tam 5 yıl süreyle el konulacak.