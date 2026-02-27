İnegöl'de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Gündüzlü Mahallesi girişinde meydana geldi. Burak S. yönetimindeki 16 ASU 493 plakalı hafif ticari araç ile Hamza S. yönetimindeki 16 BPB 290 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
Kazada, hafif ticari araçta bulunan Eda A. (24) ve Kumru A. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.