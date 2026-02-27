İnegöl'de kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 17:59 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.