Iğdır'da feci kaza! İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü | Kaçan sürücü yakalandı

Iğdır-Tuzluca yolunda iki motosikletin çarpışması sonucu B.K. hayatını kaybetti. Kaçan diğer sürücü M.C.A. ve yolcusu A.S.M. yakalandı; A.S.M. serbest bırakılırken, M.C.A.’ya yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Iğdır-Tuzluca karayolu Yaycı Köyü mevkiinde 23 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iki motosikletin çarpışması sonucu B.K. isimli vatandaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücülerden biri ise olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kazanın meydana geldiği güzergâh ve çevresinde geniş çaplı saha araştırması yapıldı. Farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarına ait toplam 68 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsünün M.C.A., yolcusunun ise yaşı küçük A.S.M. olduğu tespit edildi. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün yere düştüğü, diğer motosiklette bulunan şahısların ise olay yerinde durmayarak bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

Yakalanarak 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Motosiklet sürücüsü M.C.A. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.