Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı

Kaynak: AA

Açılış töreninde konuşan Cibaliya Belediye Başkanı Mazın en-Neccar, kampın yoğun saldırıların yaşandığı "Askalan" isimli bir bölgede kurulduğunu belirterek, buradaki Filistinlilere fayda sağlayacağını ifade etti.



Neccar, kampın ramazan ayında açılıyor olmasının önemine dikkati çekerek, "Ciddi yıkıma uğrayan bu bölgede çadır kampı açtıkları için Yıldız Tilbe ve Mevedde Derneği başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burada hayatta kalmak zordu, şimdi ise Gazze kıyısına karşı güzel bir yer haline geldi." dedi.



Cibaliya Belediye Başkanı, şunları kaydetti:



"Kampta temel ihtiyaçların çoğu bulunuyor. Burada bir cami, ayrı banyolar, bir okul ve klinik de var. Gazze'nin güneyindeki Filistinlilere insanca yaşama onurunu korumak için kuzeye geri dönmeleri çağrısında bulunuyoruz."



Gazze'deki Mevedde Yardım ve Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sukkar, "Çok şükür bugün Gazze'nin en kuzeyindeki El-Kerame bölgesinde 2. Yıldız Tilbe Çadır Kentini açmayı başardık. Bu ikinci kampımız, iki hafta önce birincisini açmıştık." dedi.



Sukkar, "Kampta 80 çadır bulunuyor, her çadırın ayrı banyosu var. Kampta bir mescit, aşevi, okul ve güneş enerjisi bulunuyor. Burada her ailenin mahremiyeti korunuyor çok şükür. Her aileye 65 metrekarelik bir alan düşüyor." ifadesini kullandı.



Kampın tenha bir bölgede kurulduğuna işaret eden Sukkar, "Burada daha önce herhangi bir altyapı, elektrik, su benzeri şeyler yoktu. Çok şükür şimdi çocukların eğitim alması için bir okul ve insanlar ibadet edebilsinler diye bir mescit var." dedi.



Sukkar, "Buradaki aileler Allah'ın izniyle onurlu ve rahat bir şekilde yaşayacaklar. Ramazan ayı boyunca aşevinde yemek verilecek. Ramazandan sonra da insanlara hizmet vermesi için bir mutfak kurulacak." şeklinde konuştu.