Esenyurt'ta koca dehşeti! Tartıştığı eşini önce vurdu ardından kendini öldürdü

Esenyurt’ta parka gelen çift arasında çıkan tartışmada Savaş S. eşi Sibel S.’yi silahla yaraladı, ardından kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Savaş S. hayatını kaybederken, Sibel S.’nin tedavisi sürüyor. Savaş S.’nin geçmişte 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay, 25 Şubat saat 17.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen Savaş S. ile Sibel S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fotoğraf (DHA) Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Savaş S. belinden çıkardığı silahla önce eşi Sibel S.'yi yaraladı, ardından kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Sibel S. ve Savaş S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. ESENYURT'TA KOCA DEHŞETİ YARALILARA İLK MÜDAHALE ANLARI KAMERADA Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ağır yaralanan Sibel S. ve Savaş S.'ye ilk müdahale anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Fotoğraf (DHA) 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde 2 adet boş kovan ve silah buldu. Öte yandan eşini vuran Savaş S.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.