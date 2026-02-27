Artvin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde, İ.A'nın kullandığı 19 AGD 077 plakalı otomobil, park halindeki yabancı plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki E.A.A. ve K.S. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.