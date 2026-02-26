Muğla'da yüksek gerilim hattı ormanlık yangına neden oldu!
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ihbarı ile ekipler harekete geçti. Müdahale ile kontrol altına alınan yangının yüksek gerilim hattından çıktığı öğrenildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde Dağbelen ile Dirmil Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimi gösterdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, orman ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yüksek gerilim hattından çıktığı öğrenilen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.