Metin Şentürk’ten hastalara umut veren ziyaret: "Hayat vazgeçene küser"
3 yaşında geçirdiği kazayla görme yetisini kaybeden Metin Şentürk, “Benim Hikayem” projesinde hastalarla buluştu. Umut dolu mesajlar veren sanatçı, “Hayat düşene değil, vazgeçene küser” sözleriyle dinleyenlere moral verdi.
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Konferans Salonu'nda 9'uncusu düzenlenen "Benim Hikayem" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte yer alan şarkıcı Metin Şentürk, ailesinde genetik görme kaybı bulunduğunu belirterek, yaşanan kazalar sonrası ailesinden 6 kişinin görme yetisini kaybettiğini söyledi.
Şentürk, herkes için yazılmış bir hikayenin olduğu ve bu hikayede insanın iki seçenekle karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinde bulundu.
Kişinin ya kendi hikayesinin kahramanı olmayı seçeceği ya da figüranı olarak kalacağı yönünde görüş bildiren Şentürk, figüran olunduğunda hayatı kişinin değil, yaşadıklarının yönlendirdiğini belirtti.