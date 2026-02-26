İstanbul Silivri'de korkutan fabrika yangını! A Haber olay yerinde

(Foto: DHA)

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

A HABER OLAY YERİNDE

Detayları A Haber muhabir Ahmet Nazif Vural aktardı. Vural, "Silivri'deyiz, Ortaköy Mahallesi sanayi bölgesindeyiz ve hemen arkamızdaki fabrikada şu an oldukça yoğun dumanların çıktığı bir yangın söz konusu" dedi.

KİMYASAL TEHLİKE VE SİRAYET RİSKİ

Fabrikadaki dumanların rengine ve yayılan kokuya değinen Vural, "Hammadde kısmından yükselen dumanların daha siyah şekilde olduğu ve yine hemen yan taraftan geri kalan yerden de dumanlar yükseliyor." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDAN TAKVİYE EKİPLER GELDİ

Yangın söndürme için ekiplerin dört koldan müdahale edilmesini aktaran Vural, "Çok sayıda itfaiye ekibi sadece söndürmek değil, bir yandan da olası bir sirayeti önlemek için takviyeyi sürdürmekteler. İstanbul'un çeşitli noktalarından farklı itfaiye ekiplerinin de takviye desteği için geldiğini hatırlatalım" dedi.