Maltepe'de 4 katlı binada yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 19:18 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Maltepe'de dört katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yayılan alevler ve yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.