Maltepe'de 4 katlı binada yangın paniği: 4 kişi kurtarıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Maltepe'de dört katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Hızla yayılan alevler ve yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.