Kucağındaki 14 aylık bebekle darbedildi! Tutuklı sanıktan pes dedirten savunma: Çocuğu fark etmedim
Yalova’da infiale neden olan komşu dehşetinde sular durulmuyor! Kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile birlikte acımasızca darbedilen baba Muhammet Baca’nın burnu kırılırken, minik bebeğin kafatasında meydana gelen 3 çatlak olayın vahametini gözler önüne serdi. Skandal olayın ardından tutuklanan Şener Ergin’in "Çocuğu fark etmedim" savunması "bu kadarına da pes" dedirtirken, ailenin avukatı adli tıp raporundaki korkunç gerçeği açıklayarak "Bu hasar torpidoya çarpma değil, kasti saldırı hasarıdır" dedi. İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran o alçak saldırının perde arkası ve kan donduran ifadeler…
Yalova'da baba Muhammet Baca ile 14 aylık kızı İkra Baca'nın darbedildiği olayda şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Adli tıp raporunda bebeğin kafatasının arka kısmında ciddi hasar tespit edilirken, şüpheliler ifadelerinde çocuğun kucakta olduğunu gördüklerini kabul etti. Ailenin avukatı ise "Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir" diyerek iddialara sert tepki gösterdi.
KOMŞU HUSUMETİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce taşındıkları binada Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı öne sürülen 4 çocuklu Baca ailesi ile komşuları arasında husumet oluştuğu iddia edildi.
20 Şubat günü Muhammet Baca evine döndüğü sırada komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Baca, Servet Ergin'in kendisine "Ne bakıyorsun lan" dediğini öne sürerek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerle konuştuğu sırada eşi ve 14 aylık kızı İkra da kapıya çıktı. İddiaya göre Muhammet Baca kızını kucağına aldığı esnada, Servet Ergin'in kardeşi Şener Ergin sopayla saldırdı.
JANDARMA KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI
Baba ve kucağındaki 14 aylık bebek aldıkları darbelerle yaralandı. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık İkra Baca'nın kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma oluştuğu belirlendi. Baba ve kızı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay sonrası gözaltına alınan Şener Ergin tutuklanırken, Servet Ergin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.