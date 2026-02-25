CANLI YAYIN

Kucağındaki 14 aylık bebekle darbedildi! Tutuklı sanıktan pes dedirten savunma: Çocuğu fark etmedim

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kucağındaki 14 aylık bebekle darbedildi! Tutuklı sanıktan pes dedirten savunma: Çocuğu fark etmedim

Yalova’da infiale neden olan komşu dehşetinde sular durulmuyor! Kucağındaki 14 aylık kızı İkra ile birlikte acımasızca darbedilen baba Muhammet Baca’nın burnu kırılırken, minik bebeğin kafatasında meydana gelen 3 çatlak olayın vahametini gözler önüne serdi. Skandal olayın ardından tutuklanan Şener Ergin’in "Çocuğu fark etmedim" savunması "bu kadarına da pes" dedirtirken, ailenin avukatı adli tıp raporundaki korkunç gerçeği açıklayarak "Bu hasar torpidoya çarpma değil, kasti saldırı hasarıdır" dedi. İşte Türkiye’yi ayağa kaldıran o alçak saldırının perde arkası ve kan donduran ifadeler…

Yalova'da baba Muhammet Baca ile 14 aylık kızı İkra Baca'nın darbedildiği olayda şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Adli tıp raporunda bebeğin kafatasının arka kısmında ciddi hasar tespit edilirken, şüpheliler ifadelerinde çocuğun kucakta olduğunu gördüklerini kabul etti. Ailenin avukatı ise "Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir" diyerek iddialara sert tepki gösterdi.

KOMŞU HUSUMETİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce taşındıkları binada Ergin ailesiyle gürültü nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı öne sürülen 4 çocuklu Baca ailesi ile komşuları arasında husumet oluştuğu iddia edildi.

20 Şubat günü Muhammet Baca evine döndüğü sırada komşusu Servet Ergin ile karşılaştı. Baca, Servet Ergin'in kendisine "Ne bakıyorsun lan" dediğini öne sürerek jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekiplerle konuştuğu sırada eşi ve 14 aylık kızı İkra da kapıya çıktı. İddiaya göre Muhammet Baca kızını kucağına aldığı esnada, Servet Ergin'in kardeşi Şener Ergin sopayla saldırdı.

JANDARMA KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Baba ve kucağındaki 14 aylık bebek aldıkları darbelerle yaralandı. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca'nın burnunun kırıldığı, 14 aylık İkra Baca'nın kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma oluştuğu belirlendi. Baba ve kızı ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası gözaltına alınan Şener Ergin tutuklanırken, Servet Ergin savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

AVUKATTAN "TORPİDO" İDDİASINA NET YANIT

Ailenin gönüllü avukatı Tolga Taylan, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi bir hasar olduğu tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir" sözleriyle iddialara yanıt verdi.

Taylan, "Muhammed Baca'ya karşı yapılan bir saldırı neticesinde, elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saat 18.59'da kaymakamlığa gönderilen ev içi görüntülerde bebeğin yüzünde herhangi bir hasar bulunmadığını belirten Taylan, "3-4 saat sonrasında hastanelik oluyor. Torpidoyla oluşan bir şey değildir. Muhammed Baca ve ailesi mağdurdur" sözleriyle konuştu.

"ÇOCUĞU GÖRDÜK" İTİRAFI

Şüpheli Servet Ergin savcılık ifadesinde, kardeşi Şener Ergin'in yerden plastik benzeri bir cisim alarak Muhammet Baca'ya vurduğunu, "Muhammed Baca'nın kucağında kızı Medine İkra Baca vardı" diyerek çocuğun kucakta olduğunu gördüğünü aktardı ve olay sırasında kendisinin kimseye saldırmadığını söyledi.

Tutuklu Şener Ergin ise savcılıkta, "Benim amacım Muhammed Baca'ya vurmaktı. Ancak savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi. Kasıtlı olarak çocuğa vurmadım" dedi ve "Olayın siniri ve heyecanı ile kucağındaki çocuğu fark etmemişim" sözleriyle kendini savundu.

BABADAN ADALET VURGUSU

Muhammet Baca ise, "Şener Ergin ifadesinde çocuğa geldiğini, vurduğunu resmi olarak belirtmiş. Servet Ergin ise halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek paylaşımlar yapıyor. Yalanı ortaya çıktı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyorum. Bundan sonrası savcılık karar verecek" ifadelerini kullandı.

Aile, son günlerde sosyal medyada kendilerine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını belirterek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

