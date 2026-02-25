Kucağındaki 14 aylık bebekle darbedildi! Tutuklı sanıktan pes dedirten savunma: Çocuğu fark etmedim

FOTOĞRAF: DHA

AVUKATTAN "TORPİDO" İDDİASINA NET YANIT

Ailenin gönüllü avukatı Tolga Taylan, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi bir hasar olduğu tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir" sözleriyle iddialara yanıt verdi.

Taylan, "Muhammed Baca'ya karşı yapılan bir saldırı neticesinde, elinde çocuğu olduğu görülmesine rağmen cisim vurulmaya ve fırlatılmaya devam edilmiştir. Kaza da olsa elinde bir çocuk olan babaya karşı böyle bir eylemin yapılmasının hiçbir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Ayrıca saat 18.59'da kaymakamlığa gönderilen ev içi görüntülerde bebeğin yüzünde herhangi bir hasar bulunmadığını belirten Taylan, "3-4 saat sonrasında hastanelik oluyor. Torpidoyla oluşan bir şey değildir. Muhammed Baca ve ailesi mağdurdur" sözleriyle konuştu.