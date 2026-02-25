Hak sahibi Tuncay Kardaş (AA)

"ARKASINDA DEVLET OLAN PROJE BAŞLADIĞI GİBİ BİTİYOR"

Cedit Mahallesi'nde 55 yıldır oturan hak sahibi Tuncay Kardaş, eski mahallenin fiziki zorluklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazı noktalarda adeta insanların ulaşamayacağı keçi yolu gibi yollarımız vardı. Buradan ayrıldıktan sonra içimizde hep bir merak vardı. Acaba nasıl olacak, ne zaman bitecek, bittiğinde bu evlerde oturabilecek miyiz? Doğrusu hayal edemiyordum. Bugün örnek daireyi gezdik. Gördüğümüz manzara, evlerdeki kalite hiç tahmin etmediğim boyuttaymış. Şu anki gelinen aşamada artık mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Buradan hak sahipliğim olduğu için çok mutlu oldum. Gerçekten elit bir mahallede oturmak, merkezi bir noktada olmak, bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyordu. Yani bu güvence bize devlet tarafından verildiği için aklımızda şahsen hiçbir soru işareti kalmadı. Yüzümüz gülüyor elhamdülillah."