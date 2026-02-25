Kocaeli'de kentsel dönüşüm | Vatandaştan teşekkür: Devlet başladığı projeyi anında bitiriyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kocaeli’nin Cedit Mahallesi’nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 46 bloktan oluşan 1097 konutun betonarme imalatları tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle yürütülen projede çalışmalar son aşamaya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in deprem riski taşıyan, gecekondu yoğunluklu en eski yerleşimlerinden Cedit Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı.
Metruk yapılar, dar sokaklar ve depreme dayanıksız konutların olduğu mahallenin, modern ve depreme dayanıklı bir yaşam alanına dönüştürüldüğü projede, toplam 46 blokta inşa edilen 1097 konutun betonarme imalatları tamamlandı, ince işçilikleri devam ediyor.
"MODERN VE GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından projeye ilişkin yaptığı paylaşımda, hak sahibi Tuncay Kardaş'ın "Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor" sözlerini alıntılayarak, "Cedit Mahallesi'nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor, İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" ifadesini kullandı.
"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK İNŞA EDİLDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şantiye şefi İbrahim Sepetçi, projenin 2023'te başlatıldığını anımsatarak, "Cedit Mahallesi yıkılmadan önce depreme dayanıksız, çok dar sokakları bulunan, itfaiyenin dahi ulaşımı sağlayamadığı bir mahalle konseptindeydi. Konutlarımız mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Yer yer zemin yapısına göre fore kazık imalatları yapıldı. 462 adet 3 artı 1, 635 2 artı 1 daireler bulunuyor." bilgisini verdi.