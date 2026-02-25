İran Dışişleri Bakanı Arakçi Cenevre'de!

ABD-İran hattında gerilim devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer görüşmelerin üçüncü turuna katılmak üzere Cenevre’ye gitti. Arakçi, yarın gerçekleşecek müzakere öncesi adil ve dengeli bir çözüm üzerinde anlaşmaya varma imkanı bulunduğuna inandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer görüşmelerin üçüncü turuna katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'da yeniden yapıldı. Müzakerelerin ikinci turu ise 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

"ADİL VE DENGELİ ÇÖZÜME ULAŞTI İMKANI BULUNDUĞUNA İNANIYORUM"

India Today'e konuşan Arakçi , ABD'yle üçüncü tur görüşmeler için Cenevre'ye hareket etmeden önce Tahran'da açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını vurgulayan Arakçi , "Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle yarın Cenevre'de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum." dedi.

İkinci tur görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Arakçi , "(İkinci turda) bir tür karşılıklı anlayışa varmayı başardık. Sanırım bu anlayış temelinde bir anlaşma, bir mutabakat inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Biz hem savaş hem de barış seçeneğine tamamen hazırız." diyen Arakçi , 12 gün süren savaştan birçok ders çıkardıklarını ve İran silahlı kuvvetlerinin göreve öncesinden daha hazır olduğunu belirtti.

&NBSP;"FÜZELERİMİZ CAYDIRICILIK AMACIYLA YAPILMIŞTIR"

ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füze geliştirdiği" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Arakçi , "Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor. Biz böyle füze geliştirmiyoruz. Füze menzilimizi kasıtlı olarak 2 bin kilometreyle sınırlı tuttuk. Bu sadece kendimizi savunmak içindir. Füzelerimiz savunma niteliği taşır. Sadece caydırıcılık amacıyla yapılmıştır ve kendimizi savunmamıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır." şeklinde konuştu.

ABD'nin İran'ın etrafında askeri yığınak yapmasına ilişkin soru üzerine Arakçi , şunları aktardı:

"Çevremizde geniş bir askeri varlık oluşturmuş durumdalar. Eğer amaçları bizi tehdit ederek teslim olmamızı sağlamaksa böyle bir şey asla olmayacak. Bu kesin. Bu yıkıcı bir savaş olacak. Böyle bir koşulda, kimse için zafer olmayacaktır. ABD üsleri bölgenin farklı noktalarına dağılmış olduğundan, maalesef tüm bölge bu savaşa sürüklenebilir. Bu çok korkunç bir senaryo. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum."

"İSRAİL'İN ABD'Yİ SAVAŞA ÇEKME PLANI"

Bu bölgede savaş isteyen tarafın İsrail olduğunu dile getiren Arakçi , Tel Aviv yönetiminin ABD'yi İran ile savaşa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

Arakçi , "İsrail bunu tek başına yapamaz. Denediler, başarısız oldular. ABD'den yardım istediler. İçerisinde bulunduğumuz durumun, İsrail'in ABD'yi savaşa çekme planı olduğuna inanıyorum." dedi.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İsrail ve ABD'nin Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan İran-ABD arasındaki nükleer müzakereler, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin girişimleri ve Umman'ın arabuluculuğunda yeniden canlandırılmıştı.

ABD'nin saldırı tehditleri ve devasa askeri yığınağı devam ederken taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra ikinci tur görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti. Taraflar görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmiş ve daha sonra Cenevre'de 26 Şubat'ta yeniden bir araya gelinmesi konusunda anlaşmıştı.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde sürdürme karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve elindeki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stokunun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

Müzakerelerde, zenginleştirme oranının hangi seviyede sınırlandırılacağı, yüzde 60 düzeyinde zenginleştirilmiş yaklaşık 440 kilogram uranyum stokunun durumu ve yaptırımların kaldırılma takvimi ve doğrulama mekanizmaları ele alınıyor.