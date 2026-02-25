İran Dışişleri Bakanı Arakçi Cenevre yolunda!

ABD-İran hattında gerilim devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, nükleer görüşmelerin üçüncü turuna katılmak üzere Cenevre’ye gittiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer görüşmelerin üçüncü turuna katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gitti.

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'da yeniden yapıldı. Müzakerelerin ikinci turu ise 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi.