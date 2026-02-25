Hatay’da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Kamyonetin arkasına tutunan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

KORKU DOLU O ANLAR KAMERADA

Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, sürücüden habersiz tehlike yaklaşık 3 kilometre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Hem kendi hem de cadde üzerindeki trafiği tehlikeye düşüren çocukların bu yolculuğu diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Diğer sürücülerin kornaya basarak uyardığı kamyon sürücüsünün aracını durdurması ile çocukların tehlikeli yolcuları herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdi.