Esenyurt'ta koca dehşeti: Kadını vurup intihar etti

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen Savaş S. ve Sibel S. isimli çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Savaş S., elindeki silahla önce eşi Sibel S.'yi vurdu ardından aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Karı ve koca ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 2 ağır yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri konuyla ilgili yaptığı incelemede, 2 boş kovan buldu. Karı kocanın hastanedeki durumunun ağır olduğu ve tedavilerine devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan Savaş S.'nin kasten yaralamadan 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.