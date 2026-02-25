Bakanlık duyurdu! Ramazan boyunca Marmaray'da ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre Marmaray hattına yeni tren seferleri eklendi ve bu seferler Ramazan boyunca hizmet verecek.
Bakanlık tarafından sanal medya üzerinden yapılan bilgilendirmede, Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlandığı belirtildi. Buna göre planlanan ek seferler şu şekilde:
"17.42 Maltepe-Halkalı, 18.10 Söğütlüçeşme-Halkalı, 17.42 Halkalı-Pendik, 18.05 Yenikapı-Pendik."