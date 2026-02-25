Antalya'da kan donduran olay: Cinayet delilini foseptik çukuruna attı

Olay, 17 Şubat'ta saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 846 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlhan Çobanoğlu, bir süre önce internetten tanıştığı Yunus Emre Çetin'i evine davet etti. Akşam saatlerinde bir araya gelen Çobanoğlu ve Çetin arasında geçen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Yunus Emre Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla İlhan Çobanoğlu'nu yüzünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Çobanoğlu hayatını kaybetti, şüpheli kaçtı.

Foseptiğe atılan cep telefonu, Antalya (DHA)

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Çobanoğlu'na ait cep telefonu, cüzdan ve bazı değerli eşyaların evde olmadığı belirlendi. Şüphelinin ifadesinde, delil karartmak için maktule ait cep telefonunu alarak kaçtığını ve Kepez'de foseptik çukuruna attığını söylediği ortaya çıktı. Ekipler tarafından foseptik çukurunda yapılan aramada, cep telefonu bulundu. Telefon incelemeye alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.