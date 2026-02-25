15 yıllık dostlukta yeni perde: Nazlı geldi gözler Yaren'de!

Bursa’da yıllardır süren dostluk hikâyesi yeniden gündemde. Balıkçı Adem Yılmaz (70) ile arasındaki bağ filme konu olan “Yaren” leyleğin, bu yıl 15’inci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü’ne gelmesi bekleniyor. Yaren’in gelişi merakla beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Leyleğin eşi “Nazlı”, bu yıl köye yaklaşık 20 gün erken geldi. Köy semalarında süzülen Nazlı, dron kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Yılmaz'ın kayığına konan Yaren'in bu yıl 15'inci kez köye gelmesi beklenirken, eşi Nazlı geri döndü. Nazlı leylek, dün sabah saatlerinde köye gelip yuvaya kondu. Daha sonra Nazlı, balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülendi.

'YAREN YOK AMA EŞİ YUVAYA KONDU' Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Nazlı leyleğin gelişini sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve "Eskikaraağaç Leylek Köyü bugün ilk misafirini karşıladı. Gönüllere taht kuran Yaren Leylek henüz ortalarda yok ama eşi Nazlı bu yıl da önce gelip sabah yuvaya, öğleden sonra ise Adem Amca'nın çatısına kondu. Bu, onların en erken geldikleri 27 Şubat rekorunu da tazelemiş oldu. Şimdi gözler Yaren'de" mesajıyla duyurdu.