Yoğun bakımdaki İbrahim Yıldız'dan haber var! Bir kez daha ameliyat olacak

İstanbul Kartal'da, Soğanlık Orta Mahalle Nur Sokak'ta yaşanan olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Yıldız, çevredekilerin yardımıyla kurtarılmıştı. O günden bu yana yaşam mücadelesi veren genç oyuncu, Kartal'daki hastanede müşahede altında tutuluyor.

Sosyal medya üzerinden kardeşinin durumuyla ilgili sık sık bilgilendirme yapan ablası Ela Altınay, son paylaşımında İbrahim Yıldız'ın tekrar operasyona alınacağını duyurdu. Kardeşinin yaşam savaşında sevenlerinden dua bekleyen Altınay, umutlu bekleyişlerinin sürdüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Yıldız için sosyal medyada acil kan ihtiyacı duyurusu yapılmıştı. Ablası Ela Altınay tarafından paylaşılan bu destek çağrısına hayranları ve vatandaşlar kısa sürede yanıt vererek gerekli kanın temin edildiği öğrenildi. Şimdi tüm gözler, genç oyuncunun geçireceği yeni operasyondan gelecek iyi haberlere çevrildi.

Kaynak: Instagram

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 tarihinde dünyaya gelen İbrahim Yıldız, sanata olan tutkusunu henüz çocuk yaşlarda keşfetti. Yaratıcılığını ve estetik anlayışını perçinlemek adına Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Sanatın farklı dallarını deneyimledikten sonra asıl tutkusunun oyunculuk olduğuna karar veren Yıldız, kamera karşısı deneyimini ilk kez 2015 yılında yaşadı.

Genç oyuncu, özellikle "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde hayat verdiği Lagari Hasan Çelebi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu projedeki başarısı, hem yeteneğini hem de sektördeki potansiyelini geniş kitlelere kanıtladı. Kariyerinin sonraki yıllarında çeşitli televizyon projeleri ve tiyatro oyunlarında boy gösterdi.