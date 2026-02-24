Tır'a çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 19:32 Son Güncelleme: 24 Şubat 2026 19:41 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil TIR'ın altına girdi ve yaklaşık 150 metre boyunca sürüklendi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.