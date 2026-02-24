Tır'a çarpan otomobil 150 metre sürüklendi: 1 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önünde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil TIR'ın altına girdi ve yaklaşık 150 metre boyunca sürüklendi. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, İzmir- Ankara D- 300 Karayolu Kavacık Rampaları yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Adem Kapucu (42), yönetimindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, önünde giden İbrahim Can Meşe (26) idaresindeki 06 EHD 781 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, TIR'la yaklaşık 150 metre sürüklenerek durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kapucu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralı sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kapucu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sebebiyle İzmir- Ankara D300 karayolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek yönden sağlandı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.