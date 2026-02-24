Şişli’de İBB’nin yola taşıdığı trafo esnafı mağdur etti

Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta bulunan ve caddenin elektrik ihtiyacını karşılayan trafo, inşaat çalışmaları kapsamında mevcut yerinden alınarak yol üzerine konumlandırıldı. Trafo nedeniyle sokakta bir şerit ve kaldırımın bir bölümü taşıt ve yaya trafiğine kapandı.

Konuya ilişkin konuşan terzi Ahmet Beyaz, trafonun uzun süredir sokakta bulunduğunu belirterek, "Tüm esnaf arkadaşlar şikâyetçi. Bir buçuk yıldır trafo dışarıda. Diğer taraftan gelen insanlar burayı kapalı sanıyor" dedi.

Çevredeki esnaf, trafonun iş yerlerinin görünürlüğünü azalttığını ve müşteri kaybına yol açtığını belirterek durumdan şikâyetçi olduklarını dile getirdi.

FOTOĞRAF: AA

Sokakta tekstil işi yapan Murat Çubuk ise yolun daha önce trafiğe açık olduğunu hatırlatarak, "Şu an yolu da kullanamıyoruz. Esnaf zor ve mağdur durumda. Mal yükleyip indiremiyoruz, uzaktan taşımak zorunda kalıyoruz. Trafo nedeniyle müşterilerimiz başka yerlere kayıyor" ifadelerini kullandı.

Bölge esnafı, trafonun kalıcı bir çözüme kavuşturularak yol ve kaldırımın yeniden kullanıma açılmasını talep ediyor.