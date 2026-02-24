Siirt'te facia gibi kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 18:29 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Siirt’in Pervari ilçesinde öğrenci servisi ile öğretmenleri taşıyan otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 9’u öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.