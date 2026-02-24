Siirt'te facia gibi kaza! Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 12 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Siirt’in Pervari ilçesinde öğrenci servisi ile öğretmenleri taşıyan otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 9’u öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Pervari ilçesinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenci servisi ile öğretmenlerin içinde olduğu otomobil çarptıştı.
Kazada 9 öğrenci, 3 öğretmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.