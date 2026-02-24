Sahte polisler erasmus öğrencilerini rehin aldı I Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
İzmir'in Bornova ilçesinde Erasmus programıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler, sahte polis kimliği kullanan dolandırıcıların hedefi oldu. Kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri, öğrencileri rehin alarak fidye talep etti. Olay üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı.
Olay, Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Erasmus eğitimi için Türkiye'de bulunan Polonya ve Almanya uyruklu M.H., M.P. ve T.R. isimli öğrenciler, geçici olarak konakladıkları evde alıkonuldu.
İhbar üzerine hareketen geçen polis ekipleri şüphelilerin polis yeleği giydiği, üniforma kullandığı ve yanlarında kelepçe bulundurduğu tespit etti. Bornova Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, öğrencileri esir alan ve yağma suçlaması yöneltilen E.E., A.D. ve M.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.