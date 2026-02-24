Kıvanç Tatlıtuğ adliyede: Halit Yukay davasında flaş gelişme
Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.
4 Ağustos tarihinde Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor.
10 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, dosyanın en kritik tanıklarından biri olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün sabah saatlerinde Erdek Adliyesi'ne geldi.
Tatlıtuğ, şu sıralardan tanık olarak ifade veriyor.
NE OLMUŞTU?
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.