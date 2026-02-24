CANLI YAYIN

Kıvanç Tatlıtuğ adliyede: Halit Yukay davasında flaş gelişme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kıvanç Tatlıtuğ adliyede: Halit Yukay davasında flaş gelişme

Ağustos ayında teknesiyle Yalova'dan açılan iş adamı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatı ile Erdek Adliyesi'ne geldi.

4 Ağustos tarihinde Balıkesir açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor.

Kaynak: AAKaynak: AA

10 tutuksuz sanığın yargılandığı davada, dosyanın en kritik tanıklarından biri olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bugün sabah saatlerinde Erdek Adliyesi'ne geldi.

Tatlıtuğ, şu sıralardan tanık olarak ifade veriyor.

Hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay Hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay

NE OLMUŞTU?

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Mazu Yachts firmasının sahibi olan Halit Yukay, 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli tekne ile ayrıldığı Yalova'dan sonra Marmara Denizi'nde seyrederken bir daha kendisinden haber alınamamış ve günler süren araştırmalar sonucu cenazesine Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi 'Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?

"Arel 7" isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptan olarak görev yaptığını söylemiş, daha önce başına böyle bir olay gelmediğini iddia etmişti.

C.T., "Olay günü saat 16.45'de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve diğer cihazlarımızda bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizden ikaz gelmedi.

Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım. Emin olmak için manevra yaptığım sırada tahta parçaları gördüm. Herhangi bir kaza kanaati oluşmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHAKaynak: İHA

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın