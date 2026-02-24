Karabük'te yangın: 3 katlı ev küle döndü 1 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö. isimli vatandaş dumandan etkilenerek fenalaştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Salim Ö. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak'ta Emrah Ö.'ye ait 3 katlı müstakil evde çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö., dumandan etkilendi.
Salim Ö., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.