Karabük'te yangın: 3 katlı ev küle döndü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 23:27

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Salim Ö. isimli vatandaş dumandan etkilenerek fenalaştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Salim Ö. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.