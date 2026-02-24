İstanbul'da sağanak yağış etkisi

Yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanınca çareyi otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığınmakta buldu.