Hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığında görevliyken yaşamına son veren Adıyamanlı Uzman Çavuş İsmail Karadağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Karakol Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve geçişi süreyle Çiğli Jandarma Asayiş Koruma ve Sevk Bölük Komutanlığına görevlendirilen Adıyamanlı İsmail Karadağ, Buca Adatepe Mahallesinde uzman çavuş olan bir arkadaşının evinde tek olduğu esnada henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı tabancayla canına kıydı. Hayatını kaybeden Uzman Çavuş İsmail Karadağ, memleketi Adıyaman'a getirildi. Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında defnedildi.



Cenaze törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile çok sayıda kişi katıldı.