Hatay'da orman yangınından zarar gören alanlarda 5 bin fidan toprakla buluşturuldu

Antakya'da yanan alanlar yeniden ağaçlandırıldı (İHA) "BİZ ORMANI YEMYEŞİL GÖRMEK İSTİYORUZ" Ormanı yeniden yeşillendirmek için 15 fidan diktiğini ifade eden Ezgi Kumsal Küçükrecep, "Fidan dikmeye geldim. Geçen sene şehrimizde büyük bir yangın olmuştu, bütün ağaçlarımız yandı. Etrafta ağaç kalmadı, biz buraya fidan dikmeye geldik. Ormanı kahverengi görmek bizi üzüyor, ormanı yemyeşil görmek istiyoruz ama yemyeşil göremiyoruz. Böyle kahverengi görüyoruz. Biz buraya fidanlarımızın büyümesi umuduyla geldik ve inşallah büyür. Burada ben 15 fidan diktim. Doğayı koruyun, hiçbir yeri yakmayın " dedi.

Bölgeye Ramazan ayı boyunca 30 bin fidan dikilmesi planlanıyor (İHA)



"ARKADAŞLARLA BİRLİKTE 30 BİN FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ"

Ormanı yeniden canlandırmak için 30 bin fidan dikmeyi amaçladıklarını söyleyen Soner Demir, "Burada fidan dikmek için toplandık. Ormanlık alanda çıkan yangınlardan dolayı arazilerimizde bir sürü ağaçlar yandı, bu alanın tekrardan yeşillendirmek için buradayız. Buraya ortalama yaklaşık 30 bin fidan dikeceğiz ama 5 bin adet fidan getirdik. Ramazan ayından dolayı fazla dikim yapamadık, şu ana kadar bine yakın dikim yaptık geri kalanını Ramazan ayından sonra dikeceğiz. Sonrasında orman işletme şefliğindeki arkadaşlarla birlikte 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Amacımız doğaya destek ve doğanın bize desteğini görüyoruz. Biz de doğaya destek vermek istiyoruz. Ormanda çıkan yangınların yüzde 90'ı insanlardan dolayı ve insanlar direkt yakmasa bile attığı çöp, mangal ve sigara orman yangınlarına sebep oluyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor ve daha çok insanlar aileden ve okuldan başlar. Çocuklarımızı bilinçlendirirsek, orman yangınlarının önüne çıkabiliriz. Yeter ki fidan dikelim, ormanlarımız yeşersin" ifadelerini kullandı.