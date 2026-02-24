Gaziantep'te yağışlardan sonra göletler yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 11 bin 160 dekar tarım arazisini sulayan Güneş ve Bayraktepe göletleri, karların erimesi ve yağışlarla yüzde 90 doluluk seviyesine ulaştı. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, "Kuraklıkla yüzde 1'lere kadar düşen göletlerimizde su seviyesinin yüzde 90'lara ulaşması üreticilerimizi mutlu etti" dedi.

İslahiye Yesemek Mahallesi'ndeki 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulama kapasiteli Güneş Göleti ile Bayraktepe Mahallesi'ndeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi ile 6 bin 120 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip göletler kuruma noktasına gelmişti. Kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği göletlerde su seviyesinin yüzde 1'lere düşmesiyle çiftçiler de ürünlerinde rekolte düşüşü yaşadı ve ikinci ürün ekimi gerçekleştiremedi. Aralık ayında yağan karların erimeye başlaması ve yine yılın ilk 45 gününde metrekareye 825 metreküp yağışın düşmesiyle Güneş ve Bayraktepe göletlerinde su seviyesi yüzde 90'lara ulaştı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, "Güneş ve Bayraktepe göletlerimiz kuraklık nedeniyle yüzde 1'lere düşmüştü. Aralık ayında başlayan kar yağışı, karların erimesi ile yağmurla birlikte metrekareye 825 metreküpe ulaşmasıyla göletlerimiz yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Bu doluluk oranı kuraklık korkusu yaşayamayacak olan çiftçilerimizi mutlu etmektedir. Her 2 göletimiz 11 bin 160 dönüm araziye can suyu olacaktır" diye konuştu.