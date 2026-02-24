Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Karatekin Sokak'ta meydana geldi. M.E.T. yönetimindeki 16 ACU 132 plakalı otomobil ile Enes Y. (18) idaresindeki 16 BKY 485 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Enes Y., ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.