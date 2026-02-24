Bilecik'te taekwondo rüzgarı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde düzenlenen taekwondo antrenmanları Bilecik'te devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çatısı altında sürdürülen taekwondo antrenmanları, dinamik ısınma bölümleriyle başlıyor. Antrenman programlarında hız ve çeviklik uygulamaları, teknik tekme çalışmaları, güç egzersizleri ile ritmi yükselten mini mücadelelere yer veriliyor. Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, güvenli ve disiplinli bir ortamda yüksek enerjili antrenman deneyimi yaşıyor.



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, taekwondo çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Spor okullarımız bünyesinde alanında uzman antrenörlerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli, disiplinli ve nitelikli bir spor eğitimi almasını sağlıyoruz" dedi.