İETT otobüsünde yaşanan bir tartışma sosyal medyada tepki topladı. Köpeğine ağızlık takmadan otobüse binen bir kadın yolcu, diğer yolculara hakaret ve tehditler savurdu. Kendini savcı olarak tanıtan kadın, başörtülü bir yolcuya "Seni alırım aşağıya, hava almayan beynine hava sokarım." ifadelerini kullandı. Görüntülerin yayılmasının ardından olayla ilgili “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılırken şahıs gözaltına alındı. Şahsın Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

"BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞUM İÇİN Mİ?" Başörtülü yolcu ise "Ben vatandaşım, ne için yobazım? Başörtülü olduğum için mi?" diyerek kendini savundu. SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ Köpeğin ağızlık takması gerektiğini hatırlatanlara ise saldırgan kadın "Ağızlık çantamda, koklaması gerekiyor" diyerek karşılık verdi. Otobüs şoförüne de tehditler savuran kadınla ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında tarafların kimlik bilgilerinin tespiti için ilgili kolluk birimine talimat verildiği öğrenildi. GÖZALTINA ALINDI Sosyal medyada gündem olan video kaydına ilişkin savcılık harekete geçti. Hakkında "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından re'sen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.