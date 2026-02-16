Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında CHP'li Lal Denizli ifadeye çağrıldı!
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Denizli ifadeye çağrıldı. Denizli'nin ünlülerin "torbacısı" olarak bilinen Sercan Yaşar ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve tepkilere neden olmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Çeşme'de otellerde uyuşturucu partilerine katıldığı belirtilen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı.
UYUŞTURUCU PARTİLERİNE KATILDI! İFADEYE ÇAĞRILDI
Çeşme'de otellerde düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığı belirlenen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli soruşturmaya şüpheli sıfatıyla eklendi. CHP'li Denizli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.
ÜNLÜLERİN "TORBACISI" YAŞAR İLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilmişti.
Lal Denizli'nin Sercan Yaşar ve yine uyuşturucudan gözaltına alınan ve serbest bırakılan Şeyma Subaşı ile fotoğrafı ortaya çıkmış ve tepkilere neden olmuştu.
