Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında CHP'li Lal Denizli ifadeye çağrıldı!

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 20:15 Son Güncelleme: 16 Şubat 2026 20:51 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında uyuşturucu kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Denizli ifadeye çağrıldı. Denizli'nin ünlülerin "torbacısı" olarak bilinen Sercan Yaşar ile fotoğrafları ortaya çıkmış ve tepkilere neden olmuştu.