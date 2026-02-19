Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı.
Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.