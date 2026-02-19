CANLI YAYIN

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı

Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kaza, 06.45 sıralarında Beykoz Riva kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon, TIR'a arkadan çarptı.

Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförünü kurtarmak için itfaiye ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

