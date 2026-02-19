Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 6 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ankara'dan Gürcistan'a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatleri Ankara'dan Gürcistan'a doğru yola çıkan yolcu otobüsünde kaza meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara karayolunda yaşandı.

OTOBÜS YAN YATTI

Ankara'dan Gürcistan'a giden MT-009-RO plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp yan yattı. Otobüste bulunan 11 yolcudan 6'sı yaralandı.

6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yan yatan otobüste sıkışan yolcuları bulundukları yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.