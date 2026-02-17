Bitlis’te yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşanan feci kazada hafif ticari araç Şehit Deresi'ne uçtu. Aynı aileden 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi ağır yaralandı. Sabah saatlerinde yaşanan facia, bölgede büyük üzüntüye yol açarken ekipler dere yatağında can kurtarmak için seferber oldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Saklı köyü mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
GÜROYMAK'TA VİRAJI ALAMAYAN ARAÇ DEREYE UÇTU
Cevizyatağı köyünden hareket eden ve içerisinde vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolden yuvarlandı ve Şehit Deresi'ne düştü.
Keskin virajda yaşanan kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına düşen araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.
Yapılan incelemelerde sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.