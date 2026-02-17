Bitlis’te yürek yakan kaza! Kontrolden çıkan araç dereye uçtu: Aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

Cevizyatağı köyünden hareket eden ve içerisinde vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampolden yuvarlandı ve Şehit Deresi'ne düştü.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına düşen araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı.