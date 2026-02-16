Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda flaş! 3 ismin test sonucu pozitif
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, “Çakal” mahlaslı Emirhan Çakal ve YouTuber Ahmet Can Dündar’ın saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinde esrar ve kokain tespit edildi.
Uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.
Ekipler tarafından belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskınlarda dijital materyallere ve çeşitli delillere el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında komedyen Hasan Can Kaya ile Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın da bulunduğu açıklandı.
İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda; Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmişti.
KOKAİN VE ESRAR POZİTİF
