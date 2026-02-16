Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda flaş! 3 ismin test sonucu pozitif

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2026 17:56 Son Güncelleme: 16 Şubat 2026 18:37 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, “Çakal” mahlaslı Emirhan Çakal ve YouTuber Ahmet Can Dündar’ın saç örnekleri üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinde esrar ve kokain tespit edildi.