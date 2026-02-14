Youtuber Berkcan Güven ile Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi belli oldu
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Youtuber Berkcan Güven ve “Toşko” olarak tanınan Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
"Toşko" lakabıyla tanınan Mazlum Aktürk 31 Ocak 2026'da, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında da yer almıştı.
TOŞKO'NUN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU
Aktürk'e yapılan uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Toşko lakaplı sosyal medya fenomeni Aktürk'ün test sonucunda kokain, metanfetamin, esrara rastlandığı bildirildi.
YOUTUBER BERKCAN GÜVEN'İN UYUŞTURUCU TESTİ DE POZİTİF
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan bir diğer isim Youtuber Berkcan Güven'in uyuşturucu testi de pozitif çıktı.
Güven'e yapılan uyuşturucu testinde thc-esrar bulgusuna rastlandı.