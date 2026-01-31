Haberler Magazin Haberleri Fenomenlere uyuşturucu operasyonu! Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltında

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 07:44 Son Güncelleme: 31 Ocak 2026 07:56

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturmada, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen şafak operasyonunda, Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi popüler isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sosyal medya fenomeni gözaltına alındı.