Devletin şefkati 11 ili kucakladı! Depremzedelerin ödeme mutluluğu: Neredeyse bedava
Asrın felaketinin yaraları, devletin dev adımlarıyla sarılıyor. 11 ili kapsayan devasa konut seferberliği meyvelerini verdi; binlerce depremzede aile modern ve güvenli yuvalarına kavuştu. Başkan Erdoğan’ın açıkladığı, 'vatandaşın bütçesini sarsmayan' tarihi ödeme planı ise konutlarına yerleşen on binlerce hak sahibi için çifte müjde oldu: Neredeyse bedava...
Yüzyılın afeti olarak bilinen 2023 Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 107 binden fazla kişinin yaralandığı afette, ağır hasarlılar da dahil 11 ilde 518 bin konut yıkıldı. Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen bir hızla afet bölgesinde çalışmalara başlayan Türkiye, sadece geçen 2 yılda 455 bin ev ve iş yerini inşa ederek hak sahiplerine teslim etti.
NEREDEYSE BEDAVAYA KONUT
-Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, depremden etkilenen 11 ildeki vatandaşların evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacağını açıklaması ise deprem bölgesinde yüzleri güldürdü. Başkan Erdoğan'ın 3+1 konutlar için 2 yıl ödemesiz, ayda 8 bin 750 lira taksit ödeneceğini, bu fiyatın 18 yıl boyunca sabit ve faizsiz olacağını, peşin ödemek isteyenlerin ise dörtte bir fiyatı olan 484 bin liradan evlerini alabileceğini açıklaması bölgede sevinç yarattı.
"DEVLET BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ"
-Üç yıl önce Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını, binlerce insanın evsiz kaldığını anımsatan 3 çocuk babası Ali Vuranel, "Devletimiz yine büyüklüğünü ortaya koyarak çok uygun bir ödeme planı oluşturdu. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" ifadelerini kullandı.
-45 yaşındaki Serkan Sertoğlu ise fiyatları aylık 10-15 bin TL bandında beklediklerini belirterek, "Açıklanan rakam yarı fiyatı... 18 yıl boyunca faizsiz olması gayet güzel. Peşin ödeme ile neredeyse bedava" diyerek memnuniyetini açıkladı.