Devletin şefkati 11 ili kucakladı! Depremzedelerin ödeme mutluluğu: Neredeyse bedava

'NEREDEYSE BEDAVA'

-Mehmet Baykara (MALATYA): Büyük mağduriyet yaşadım. Buna rağmen verilen sözler fazlasıyla yerine getirildi. Şu an yeni evimizdeyiz. Aylık 8 bin 750 lira taksitle evimizde oturacağız. Bu inanılmaz bir kolaylık.

-Mustafa Akgül (75): Malatya Akçadağ İlçesi Bahri Köyü: Köy evlerimiz villa gibi yapılıp bizlere teslim edildi. Devlet daha ne yapsın. Bu yapılanlara hem teşekkür hem dua edilir.

-Mehmet-Filiz Çeltik (HATAY) Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi: Devlet yine babalığını gösterdi ve bizleri mağdur etmedi.

-Selahattin-Döne Berker (Hatay Öteçay Mahallesi): Devletimiz bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. Evimizi peşin almayı düşünüyoruz. Bize sunulan bu imkânı değerlendirmek istiyoruz.

-Nigar Dönmez (HATAY): Dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata böyle bir ev verilmez. Düşündüğümüzden çok daha aşağıda bir fiyat. Çok güzel bir rakam geldi.





-Habip Aksoy (Gaziantep): Deprem konutları çok güzel yapıldı, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar ve ödeme planı da çok iyi. Depremzede yaralıydı, böyle bir imkân yaramıza merhem oldu. Allah razı olsun.

-Mahmut Öztürk (Gaziantep): Devletimiz kısa sürede saray gibi bir ev yapıp verdi. Açıklanan fiyatlar ve geri ödeme koşulları da çok uygun. Allah yapanlar, vesile olanlardan razı olsun.

-Fatma Yıldırım (43) (Elazığ): Konut bedelinin yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu. Artık güvenli bir evde yaşıyoruz.

-Ayşe Kabacık (Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi): Evler oldukça iyi ve kullanışlı, memnunuz. Neredeyse bedavaya ev sahibi oluyoruz. Çok hoşumuza gitti. Bu şartlarda ev sahibi olmak, günümüz koşullarında ve sağlam konutlara sahip olmak depremzedeler için çok önemli.