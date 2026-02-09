Çekmeköy'de beton bariyere çarpan otomobildeki sürücü yaralandı

Çekmeköy'de, bir otomobilin gişelerde bulunan beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyreden, henüz ismi öğrenilemeyen sürücü yönetimindeki 06 FMR 076 plakalı otomobil, Çekmeköy Reşadiye Gişeleri'ndeki beton bariyere çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Hasarlı otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.